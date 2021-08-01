هيئة الاستثمار العسكري تُسلم عيادة المليطانية بعد صيانتها وتطويرها 

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر تعليماته لرئيس هيئة الاستثمار العسكري اللواء رمضان أبو عائشة بتنفيذ صيانة وتطوير عيادة المليطانية، وتم اليوم تسليم العيادة بعد صيانتها وتطويرها.

وحضر الافتتاح العديد من الشخصيات على رأسها الضباط المُكلفين من قِبل رئيس هيئة الاستثمار العسكري والمجلس البلدي المليطانية وأعيان ومشائخ وحكماء منطقة المليطانية.

وتقدم المجلس البلدي المليطانية بالشكر والتقدير للقائد العام ورئيس هيئة الاستثمار العسكري على مد يد العون والوقوف مع بلدية المليطانية والإدارة الصحية التابعة لها.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ مشروع صيانة طريق المرج- المليطانية وبداية تنفيذ مشروع صيانة طريق المليطانية – الأبيار.

ومن جانبها أكدت القيادة العامة والهيئات التابعة لها سعيها الحثيث في خدمة المواطن.

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