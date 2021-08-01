عميد بني وليد يطالب باعتماد معيار موحد لتقسيم الدوائر الانتخابية

طالب عميد بلدية بني وليد، يونس العزوزي، بضرورة اعتماد «معيار موحد» لتقسيم وتوزيع الدوائر الانتخابية من أجل ضمان تكافؤ الأصوات وعدالة التمثيل لكافة المدن الليبية، مؤكدًا ضرورة التوزيع العادل للمقاعد النيابية بين مختلف مناطق البلاد.

وذكر العزوزي، في تصريح وزعه المكتب الإعلامي لبلدية بني وليد، أن عدد سكان بلدية بني وليد تجاوز 124 ألف نسمة، داعيًا مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى مراعاة الكثافة السكانية وتحقيق العدالة الاجتماعية عند تقسيم المقاعد النيابية.

وشدد العزوزي على ضرورة «الابتعاد عن ثقافة المدن المنتصرة والمدن المهزومة، التي أُعد على أساسها توزيع الدوائر الانتخابية في الاستحقاقات الانتخابية السابقة»، مقترحًا أن يجري ترسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية وفق نظام موحد (معادلة موحدة) والاعتماد على معيار موحد وفق الاعتبارات التالية «السكان، المساحة، والاعتبارت الاجتماعية».

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