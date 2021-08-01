الحويج خلال افتتاح معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية: نوفر الحماية اللازمة للمستهلك

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الأحد، معرض ليبيا الدولي للتجارة الإلكترونية، الذي تقام فعالياته على أرض معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 1 – 3 أغسطس 2021 م بدعم من شبكة ليبيا للتجارة.

وأشار الحويج، في كلمته، إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة باشرت في تنفيذ خطتها حول التحول الرقمي وتقديم الخدمات الكترونياً، حيث أبرمت اتفاقيات لتنفيذ الخدمات مع عدة جهات منها شركة المدار الجديد (خدمة دفع السداد) وكذلك مصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للاتصالات والمعلومات.

كما أعلن الوزير، خلال الافتتاح، عن انطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بشبكة ليبيا للتجارة والتي تعمل على تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع والتضليل بالإضافة إلى تحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها.

وحضر حفل الافتتاح، مدير عام الهيئة العامة للمعارض وعدد من رجال الأعمال ممثلين عن القطاع الخاص ولفيف من الباحثين والمهتمين.

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