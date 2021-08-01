بعثة “اليوبام” تبحث زيادة عدد موظفيها لدى ليبيا

التقى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون والمنظمات عمر كتي، اليوم الأحد، مع “ناتالينا سي” رئيس بعثة اليوبام لدى ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان طالعته “الساعة 24″، أن الاجتماع بحث وضع الأسس القانونية والفنية اللازمة لاتفاقية المقر لبعثة اليوبام، وكذلك زيادة عدد موظفي بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والتطلع لتعزيز العلاقات المتبادلة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الشؤون الأوروبية أحمد محمد المقهور ومستشار العلاقات والتعاون ببعثة اليوبام منصور المسلاتي ومدير مكتب الوكيل طارق العبيدي.

يشار إلى أن هذه البعثة تأسست في 22 مايو 2013 وهي بعثة مدنية بموجب السياسة الأمنية المشتركة والدفاع المشتركة (CSDP)، وتعنى هذه البعثة بإدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية.