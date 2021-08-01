قبرعون .. دعوات للاستثمار في زراعة المانجا

تقرير| 218

انتشر الاهتمام بزراعة المانغا في قبرعون مندره، بين الأهالي بشكل تلقائي دون خطط مدروسة من وزارة الزراعة ولاقت رواجا ونجاحا منقطع النظير..

انتشرت زراعة المانغا فى السنوات الأخيرة، على نطاق واسع في منطقة أوباري، وتعتبر “قبرعون مندره” أكثر المحلات اهتماما بزراعة المانغا في محيط المنازل، وباتت مصدرا للظل كما تستمتع الأسر بثمارها وتقدم عصائرها الطازجة للضيوف.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد استصلح بعض المواطنين أراض جديدة لزراعة المانغا إلى جانب أشجار النخيل بمجهودات ذاتية، وبعد نجاح زراعتها بأصنافها الجيدة والمتنوعة بسبب ملائمة مناخ المنطقة ، أخذ الإنتاج يسهم في تحسين مستوى الدخل لدى المواطنين .

بادرة يأمل المزارعون من المسؤولين والمهندسين الزراعيين أن يولوها اهتماما، سواء بالإرشاد الزراعي أو التوسع في زراعتها لسد حاجات الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض إلى باقي المناطق، وحتى ذلك الحين يمضي المزارعون قدما في زراعتها دون توقف على أمل أن تلقى نداءاتهم آذانا مصغية.

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