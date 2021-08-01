الدبيبة: وصول 500 ألف جرعة لقاح ضد وباء كورونا من نوع فايزر واسترازينكا خلال الفترة القريبة

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على وصول 500 ألف جرعة لقاح ضد وباء كورونا من نوع فايزر واسترازينكا خلال الفترة القريبة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن منصة “حكومتنا”، جاء موقف الدبيبة خلال اجتماع مع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، وخلاله كشف رئيس الحكومة عن وجود 250 ألف جرعة من فايزر ومثلها من استرازينكا.

وتوقع الدبيبة وصول مليوني جرعة أخرى إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح حكومة الوحدة الوطنية في توفير مليون و331 ألف جرعة لقاح، فيما تلقاه 600 ألف مواطن حتى الآن. داعيًا الليبيين وغير الليبيين للحصول عليه؛ لأنه فرصة لحماية أرواح الناس ومنهم الشباب ممن يحصدهم الوباء.

وأشار الدبيبة إلى أن البلاد لم تعد تحتمل المزيد من فقد الأرواح، ما يعني أن حكومة الوحدة الوطنية قد تتخذ إجراءات قوية لفرض الحصول على اللقاح منها عدم السماح بالسفر أو التعامل مع أي مريض في المستشفيات من دونه، وهو ما يحتم قيام الشباب والكبار والرياضيين بأخذ اللقاح.

وأضاف الدبيبة: إن الأبحاث أثبتت أن 90% من الحاصلين على اللقاح استطاعوا مواجهة الموجة الثالثة من وباء كورونا، وهو ما يعني التوجه لفرضه بعد وصول مليوني جرعة منه. مؤكدًا في سياق آخر توافر تطعيمات الأطفال بمراكز التطعيم وجميع أدوية السرطان والكلى والأورام وأمراض الدم والسكري.

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