ليبيا الان

مطالبات بتوفير حماية أمنية عاجلة لمطار بني وليد

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب موظفو مطار بني وليد بضرورة توفير حماية أمنية عاجلة لمبنى المطار بعد الأعمال التخريبية والسرقات المتواصلة التي طالته منذ يونيو الماضي.

وأعرب العاملون في المطار عن تنديدهم بما تعرض له مبنى المطار من أعمال تخريب ونهب وسرقة بسبب غياب أي جهة أمنية تضطلع بحماية وتأمين ممتلكات المطار الأمر الذي استغلته مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون وفتح المجال أمامهم لتخريب المكان ونهبه.

ونظم العاملون في المطار وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة الوطنية بضرورة التدخل وتكليف جهة أمنية بمهمة حماية هذا المرفق المهم وذلك بإنشاء نقاط تأمين داخل سياج المطار.

الجدير بالذكر أن أعمال التطوير والصيانة وصلت إلى نسبة 80% داخل المطار قبل أن تقدم مجموعات مخربة على نهبه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك