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الفارسي: يجب حل المليشيات لأنها المعرقل الحقيقي لتنفيذ وقف إطلاق النار الكامل

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر يوسف الفارسي أستاذ العلوم السياسية أن فتح الطريق الساحلي يلقي بظلاله على استكمال خارطة الطريق، لما له من تأثير إيجابي على باقي الخطوات، منها إخراج المرتزقة وتوحيد الجيش وجمع السلاح.

الفارسي قال في تصريح لموقع “العين الإخبارية:” إن الخطوة موفقة رغم الإخفاقات السابقة بسبب تدخل بعض الأطراف واستخدام ورقة فتح الطريق للضغط على الرأي العام المحلي لمصالح سياسية معينة”.

وأردف أن “اللجنة العسكرية سوف تواجه مشكلة تأمين الطريق؛ لأن هناك مليشيات سوف تبتز الأهالي الذين سيواجهون خطر الاعتداء عليهم وربما قتلهم على الهوية”.

كما شدد الفارسي على ضرورة حل المليشيات؛ لأنها المعرقل الحقيقي لتنفيذ وقف إطلاق النار الكامل واستتباب الأمن.

وقال: “المليشيات لايمكن أن تسمح بأي خطوات واقعية لحل أي مشكلة دون أن تتقاضى أموالًا عليها وتعتبر مسألة فتح الطريق شيئًا مؤقتًا، وسوف بعملية الإغلاق بحجة عدم تلقي الرواتب”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • الميليشيات في غرب ليبيا على أنواع، منها المؤدلج دينيا مثل التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وأخرى نشأت على أساس عرقي ومناطقي مثل ميليشيات الأمازيغ، ونوع ثالث تأسس لأسباب إجرامية بحتة كعصابات مسلحة، مثل مليشيات الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وتهريب المخدرات والسلاح، وقطع الطرق، وغيرها من جرائم.
    كلهم مختلفون إلا على شيء واحد وهو (لا لحفتر)

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