الصول: بعد فتح الطريق الساحلي يجب توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية

بارك عضو مجلس النواب علي الصول فتح الطريق الساحلي واصفاً اياه بـ”شريان ليبيا الرئيسي” الرابط بين الشرق والغرب، مشيراً إلى أنه يجب أن تليها خطوات منها خروج المرتزقة من ليبيا وجمع السلاح ليكون في يد سلطات الدولة المعنية والخطوة الاهم توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

الصول لفت في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إلى أنه تعقبها خطوات بعد الانتخابات تكمن في المصالحة الوطنية وعودة المهجرين والنازحين لمدنهم مع جبر الضرر واخراج المعتقلين ليعم الاستقرار والأمن في كافة ربوع الوطن للنهوض بليبيا والخروج من شبح الحروب وايقاف استنزاف ثروات ليبيا من الفاسدين وابعاد التدخلات الخارجية التي كانت ولازالت تدير الأزمة في ليبيا.