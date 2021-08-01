تركيا: نرحب بفتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها

ليبيا – رحّبت وزارة الخارجية التركية بفتح الطريق الساحلي الاستراتيجي “مصراتة – سرت” الرابط بين شرقي وغربي ليبيا بعد إغلاق دام فترة طويلة.

وزارة الخارجية وفي بيان لها أمس السبت قالت: “من دواعي السرور أن جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أسفرت عن نتائج إيجابية في هذا الصدد”.

وأضافت: “نأمل أن تساهم هذه الخطوة، التي من شأنها تسهيل الحياة اليومية للشعب الليبي، في إرساء الاستقرار الدائم والسلام والازدهار في البلاد”.

وتمنت الوزارة أن يكون لهذا التطور انعكاسات إيجابية على توحيد المؤسسات الأمنية والجيش في البلاد، تحت مظلة ما وصفتها بـ” الإدارة الشرعية المدنية ” .

واختتمت الخارجية التركية مزاعمها بالقول : “ستواصل تركيا دعم الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية في سياق جعل وقف إطلاق النار مستدامًا، ودفع العملية السياسية، والاستعدادات للانتخابات المقبلة” دون أن تشير إلى دور بلادها في ارسال أكثر من 10 الاف مرتزق من سوريا الى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة لدعم مسلحي الوفاق في مواجهة القوات المسلحة.

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