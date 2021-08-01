المريمي يرجّح إقرار الميزانية المقترحة من الحكومة بعد إجراء التعديلات المطلوبة

ليبيا – رجّح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إقرار الميزانية المقترحة من الحكومة في جلسة الإثنين، بعد إجابتها على كل الملاحظات وإجراء التعديلات المطلوبة.

المريمي وفي تصريح لمنصة “فواصل” أمس السبت، أشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعا أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة المقرر عقدها الإثنين القادم في طبرق، لمناقشة مشروع الميزانية.

وقال المريمي: إن النواب سيطلعون في جلسة الإثنين على النقاط التي توصل إليها المجتمعون في إيطاليا والملاحظات الفنية المقدمة من رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، لأخذها في الاعتبار عند إعداد قانوني انتخاب بالبرلمان والرئيس معًا.

وأشار إلى أنه قد سبق أن وزعت على أعضاء مجلس النواب مسودة لمقترح قانون لانتخاب الرئيس والبرلمان، موضحًا أنه سيكون هناك مجال في الجلسة للنقاش وسماع ملاحظات النواب بشأن هذا المقترح.

وبخصوص المناصب السيادية، أضاف المريمي أن هذا البند سيناقَش في جلسة أخرى لمجلس النواب بعد الانتهاء من الفرز والاختيار والتدقيق لأسماء المرشحين من مجلس الدولة الاستشاري وإحالته للنواب لاختيار أسماء الفائزين بالمناصب السيادية.

المريمي نوه إلى أن التأخير في إنجاز بند المناصب السيادية مرده إلى رغبة مجلسي النواب والدولة في منح الملف حقه حتى لا يكون عرضة لأي طعن فيه.

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