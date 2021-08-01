وزير خارجية إيطاليا يزور طرابلس الإثنين

يصل وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، صباح غد الإثنين، إلى العاصمة طرابلس للقاء المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأبلغ المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الصحفيين، اليوم الأحد، أن دي مايو سيجتمع مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح الغد بقصر ولي العهد، يليه اجتماع مع عضوي المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني بقاعدة أبوستة البحرية على تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

– دي مايو يعتزم زيارة ليبيا في الأسابيع المقبلة وينفي تمويل إيطاليا لخفر السواحل

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، في 14 يوليو المنقضي، إنه سيزور مجددًا ليبيا في غضون الأسابيع المقبلة، مؤكدًا اهتمام الحكومة بالأوضاع هناك وأنشطة خفر السواحل الليبي بمياه البحر المتوسط، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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