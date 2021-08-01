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السايح: مستعدون لدعم مناشط المجلس الرئاسي لإجراء انتخابات ديسمبر

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مدير مكتب شؤون الحكم المحلي والانتخابات بالمجلس الرئاسي الدكتور “عبد الباسط قودان”، خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور “عماد السايح”، اليوم الأحد، حرص المجلس الرئاسي على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، ناقش الاجتماع آليات التعاون المشترك بين المجلس والمفوضية فيما يخص البرامج التوعوية للمواطنين، وحثهم على التسجيل كناخب ومرشح لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه في ديسمبر القادم.

وأبدى “السايح” استعداد المفوضية لتقديم الاستشارات والدعم الفني للمناشط التي يقترحها المجلس الرئاسي في هذا الشأن، والاتفاق على الاستمرار في عقد اللقاءات الدورية لمتابعة ملف الانتخابات إلى حين إجراؤها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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