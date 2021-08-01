سميو: لا علاقة للفطر الأسود بالإصابة بفيروس كورونا

ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن عدد المستفيدين من جرعات التطعيم ضدّ فيروس كورونا تجاوز 600 ألف مواطن في ليبيا.

سميو وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأحد، لفت إلى أن عدة شحنات من اللقاح الروسي والصيني والإنجليزي والأمريكي ستصل قريبًا، وفق وعود الحكومة.

وأشار إلى أن المراكز التي أعلنت البدء في تنفيذ الجرعة الثانية من اللقاح الصيني لديها كميات متبقية ممّا وصل سابقًا.

سيمو وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، نوه إلى أنه لا فرق في اللقاح الصيني بين الجرعتين الأولى والثانية، وستُعطى أولوية للراغبين في السفر وما شابه، لاشتراط بعض الدول ضرورة حصول المسافر على جرعتين.