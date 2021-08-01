وزير الدولة لشؤون المهجرين يستمع لمشاكل الليبيين في القاهرة (صور)

عقد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية أحمد فرج أبوخزام، ظهر اليوم الاحد، اجتماعا بمقر مدارس النجم الساطع بالعاصمة المصرية القاهرة.
وحضر الاجتماع القنصل العام بالسفارة الليبية، وإدارة مدارس النجم الساطع، وعدد من المهجرين، حيث تم خلال الاجتماع طرح كافة القضايا والمشاكل التي يعاني منها المهجرين بمصر، وعلى رأسها مشكلة التعليم والرسوم الدراسية والعلاج والإقامة وكافة ما يتعلق بالأمور الحياتية.
وكشف الوزير خلال الاجتماع أنه سيشرع بالتعاون مع الجميع من خلال الحكومة لحل مشكلة المرتبات والتعويضات وإيجاد حل للرسوم الدراسية وكل ما تم طرحه من قضايا هامة وذلك من خلال نموذج الحصر وما يرد به من ملاحظات لكل مهجر ومطالب سواء خاصة أو عامة.
يشار إلى أن وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان كان قد وصل في وقت سابق للعاصمة المصرية القاهرة في زيارة تستمر لعدة أيام.
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