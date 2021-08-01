وزير الدولة لشؤون المهجرين يستمع لمشاكل الليبيين في القاهرة (صور)

عقد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية أحمد فرج أبوخزام، ظهر اليوم الاحد، اجتماعا بمقر مدارس النجم الساطع بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحضر الاجتماع القنصل العام بالسفارة الليبية، وإدارة مدارس النجم الساطع، وعدد من المهجرين، حيث تم خلال الاجتماع طرح كافة القضايا والمشاكل التي يعاني منها المهجرين بمصر، وعلى رأسها مشكلة التعليم والرسوم الدراسية والعلاج والإقامة وكافة ما يتعلق بالأمور الحياتية.

وكشف الوزير خلال الاجتماع أنه سيشرع بالتعاون مع الجميع من خلال الحكومة لحل مشكلة المرتبات والتعويضات وإيجاد حل للرسوم الدراسية وكل ما تم طرحه من قضايا هامة وذلك من خلال نموذج الحصر وما يرد به من ملاحظات لكل مهجر ومطالب سواء خاصة أو عامة.

يشار إلى أن وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان كان قد وصل في وقت سابق للعاصمة المصرية القاهرة في زيارة تستمر لعدة أيام.