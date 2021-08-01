الزناتي يتفقد بعض المرافق الصحية في جنزور وترهونة للاطلاع على سير العمل داخلها

ليبيا – تفقد وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس السبت بعض المرافق الصحية للاطلاع على سير العمل داخلها، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جولة الوزير بدأت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بزيارة مركز الكلى جنزور، وتم دراسة إمكانية تفعيل شراء الخدمة لتقديم خدمات غسيل الكلى وأمراض الكلى، كما تم إعطاء ملاحظات للشركة المنفذة للصيانة.

واستمرت الجولة بزيارة إلى مدينة ترهونة؛ وشملت زيارة إلى مستشفى العام ترهونة، وتم الاطلاع على الوضع المتهالك والمدمر للمستشفى؛ والذي يحتاج إلى صيانة متكاملة عاجلة، وتم إدراجه ضمن مشاريع الصيانة.

كما شملت الجولة زيارة موقع إنشاء مركز العزل بالمدينة، وتم تزويده بكافة المستلزمات ومنظومة أكسجين.

وتضمنت الجولة أيضًا زيارة إلى مركز الكلى ترهونة، واتضح من الزيارة مدى الوضع المتهالك للمركز.

وفي نهاية الجولة تم التوجه إلى مستشفى القروي الداوون، وتم وضع العديد من الملاحظات بخصوص الصيانة والتجهيز، والعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وخلصت الجولة إلى أن مدينة ترهونة محتاجة إلى إنشاء مركز أمراض الكلى في ترهونة، إنشاء مستشفى عام آخر، مختبر طبي مرجعي، مصرف دم، مركز عزل آخر، جهاز إسعاف.

وزير الصحة أكد على أنه سيقف شخصيًا على إتمام كافة الإجراءات ووضع حلول عاجلة لجميع المشاكل بالمدينة، لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.