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السفير الليبي بالقاهرة يبحث مع وزير شؤون المهجرين وضع آلية لمعالجة أوضاع الليبيين في مصر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة بالوكالة، السفير محمد عبد العالي مصباح، اليوم الأحد، الدكتور أحمد فرج أبوخزام، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الليبية في القاهرة، اليوم الأحد، إن اللقاء جاء لوضع آلية لمعالجة أوضاع المهجرين الليبيين بجمهورية مصر العربية، والوقوف على ما يعانونه من مشاكل واتخاذ كافة التدابير لضمان عودتهم الى أرض الوطن.

وزار الوزير برفقة السفير، القسم القنصلي بالسفارة للاطلاع على الخدمات القنصلية المقدمة لأبناء الجالية .

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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