الأمين: من حقنا كأحرار فبراير الوصول لدولة مدنية ورفض عودة النظام السابق

ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا إن سيف الاسلام القذافي حاول في آخر ظهور له إظهار العداء “لفبراير”، التي يعتقد أنها تحكم؛ لكن بالحقيقية “فبراير” ما زالت محكومة بقوانين معطلة، صنعها معمر القذافي، بحسب قوله.

الأمين أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن سيف الإسلام أثبت أنه سيكون في حالة صدام مع فبراير وبنفس المعتقد والخطاب.

وأضاف: “الآن يخرج سيف أو يخرج القذافي، من حقنا كأحرار ليبيين الوصول لدولة مدنية ورفض استعادة نظام سابق”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية