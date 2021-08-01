خالد مازن: إجراءات ضبطية حازمة ضد كل من يخالف حظر التجول

شدد وزير الداخلية عميد “خالد مازن” اليوم الأحد على ضرورة تنفيذ الحظر الجزئي للتجول خدمة للمواطن وحفاظا على صحته من انتشار فيروس كورونا.

وأصدر الوزير تعليماته للجهات الأمنية بكافة المدن والمناطق باتخاذ الإجراءات الضبطية الحازمة ضد كل من يخالف القرارات والأوامر الصادرة بشأن حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وجه تعليمات لوزراء الداخلية والعدل والحكم المحلي باتخاذ الإجراءات المشددة لوضع قرار حظر التجول في بعض المناطق موضع التنفيذ.

وأصدر الدبيبة قرارا يقضي بفرض حظر التجول لمدة أسبوعين ابتداء من الثلاثاء الماضي من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا في كل من بلديات المنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى والساحل الغربي والجبل الغربي.

وأكد القرار على ضرورة إغلاق جميع الأنشطة التجارية والمنتزهات والمطاعم والمقاهي، ويستثنى من ذلك المؤسسات السيادية والأمنية والنظافة والكهرباء والاتصالات وحركة الشحن.