«عقيله صالح» لـ«وفد جامعة درنة»: سنذلل العراقيل التي تعيق بناء صرحكم العلمي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، بمكتبه في مدينة القبة، وفداً من جامعة درنة متمثلاً في رئيس الجامعة الدكتور نصر عياد المنصوري، ووكيل الشؤون العلمية الدكتور فضيل المنفي، وعمداء الكليات بالجامعة بفرعيها القبة ودرنة.

وناقش اللقاء- بحسب بيان مجلس النواب- اليوم الأحد- عدة مواضيع متعلقة بالجامعة والعراقيل التي تعيق سير عملها .

وقدم وفد جامعة درنة، درعاً لرئيس مجلس النواب تقديراً لمواقفه الداعمة للعلم والتعليم ووقوفه إلى جانب الجامعة ودعمه المستمر لقيام هذه المؤسسة رغم مسؤلياته الكبيرة تجاه الوطن والمواطن.

وأثنى رئيس مجلس النواب، على ما يقوم به الوفد من عمل للنهوض بهذا الصرح العلمي واعداً بتذليل العراقيل التي تعيق بناء جامعة درنة لترقى إلى مصاف الجامعات العريقة.