السايح يبحث مع المجلس الرئاسي برامج توعية المواطنين وحثهم على التسجيل في الانتخابات

اجتمع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع مدير مكتب شؤون الحكم المحلي والانتخابات بالمجلس الرئاسي عبد الباسط قودان، اليوم الأحد .

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، فقد ناقش الاجتماع آليات التعاون المشترك بين المجلس والمفوضية فيما يخص البرامج التوعوية للمواطنين، وحثهم على التسجيل كناخب ومرشح لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه في ديسمبر القادم.

وأبدى “السايح” استعداد المفوضية لتقديم الاستشارات والدعم الفني للمناشط التي يقترحها المجلس الرئاسي في هذا الشأن، والاتفاق على الاستمرار في عقد اللقاءات الدورية لمتابعة ملف الانتخابات إلى حين إجراؤها.

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