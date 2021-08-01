رئيس النيابة العامة الكفرة يشدد على فرض القانون واستتباب الأمن في تازربو

أجرى رئيس النيابة العامة الكفرة عدة اجتماعات مع عميد بلدية تازربو ومدير امن تازربو و اعضاء مجلس الحكماء للوقوف على الوضع الامني بحضور ضباط وضباط صف وافراد مدرية الامن واعضاء الشرطة القضائية بالبلدية .

وأكد رئيس النيابة العامة بحضور رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية الكفرة و رئيس واعضاء قسم البحث الجنائي الكفرة وسرية الحماية التابعة لكتيبة سبل السلام.

كما أكد على ضرورة رفع الغطاء الاجتماعي على المجرمين ومساعدة رجال الامن في ضبط المطلوبين وضرورة استتباب الامن والتنسيق الكامل مع النياية العامة تازربو في سبيل ضبط المتهمين واحالتهم الي القضاء .

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