دراسة ليبية تثبت فاعلية سبوتنيك دون تعرض متلقيه لأي مضاعفات

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أنه أجرى دراسة تثبت فاعلية لقاحات كورونا نوع سبوتنيك على فئران التجارب من حيث زيادة الوزن وطبيعة معدل الإنجاب وعدم وجود مضاعفات عليها.

وأوضح المركز أن الكوادر المختصة في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تمكنوا من إجراء دراسة على فئران تجارب باختبار تحليل السمية بعد حقنها بلقاح كوفيد 19 نوع سبوتنيك ووضعها تحت الدراسة، مشيراً إلى أن النتائج أثبتت بعد مرور 15 يوما صحة الفئران دون رصد مضاعفات في حركتها وأداءها الطبيعي وزيادة وزنها إلى 15 جرام من 6 جرام، مؤكدة بذلك فاعلية لقاح سبوتنيك دون تعرض متلقيه لأي مضاعفات تذكر.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

