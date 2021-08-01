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أخذ المسحات الأنفية للمواطنين المصابين بالفيروس في العزيزية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

شرع مركز الفلترة ببلدية العزيزية بأخذ المسحات للمواطنين المصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد تطور الوضع الوبائي الأخير، ومتابعة الحالات المصابة وتقديم العلاج لهم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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