أخذ المسحات الأنفية للمواطنين المصابين بالفيروس في العزيزية

شرع مركز الفلترة ببلدية العزيزية بأخذ المسحات للمواطنين المصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد تطور الوضع الوبائي الأخير، ومتابعة الحالات المصابة وتقديم العلاج لهم.
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قناة ليبيا
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