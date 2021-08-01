أعمال صيانة شاملة للمركز الطبي في البيضاء

تقرير | 218

يشهد مركز البيضاء الطبي هذه الأيام أعمال صيانة شاملة و تحوير كلي لأقسام النساء والولادة لزيادة القدرة الاستعابية مع تزايد العمليات التي يجريها القسم شهريا والتي تتراوح بين 350 و500 عملية بين ولادة طبيعية وقيصرية وعمليات جراحية أخرى خاصة بأمراض النساء بما فيها المناظير

لم ترتكز أعمال الصيانة بالمركز على التوسعة والصيانات الدورية فقط إنما شملت استحداث معدات وأجهزة طبية جديدة هي الأولى من نوعها في المركز لتتماشى مع مطلب تقديم الرعاية الصحية.

يشكل المركز الطبي في البيضاء الملجأ الأول لسكان المدينة والمدن المجاورة نظرا لموقعه الجغرافي وانعدام البنية التحتية الصحية في المنطقة .

وسط حالة سابقة من الإهمال والتقصير مع تعاقب السلطات الصحية إلا أن الوضع الآن يشهد تحسنا ملحوظا في الاهتمام بالبنية التحتية وتحسين المرافق والمعدات.

ويغطي مركز البيضاء الطبي رقعة جغرافية كبيرة بالجبل الأخضر حيث يستقبل المرضى من كافة البلديات المجاورة بجل أقسامه المختلفة كالجراحة والباطني والعظام والأنف والحنجرة والأطفال كما شرع مؤخرا في عمليات القسطرة القلبية التشخصية والعلاجية.

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