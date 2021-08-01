حملة نظافة واسعة النطاق لشوارع مصراتة

أطلقت الشركة العامة للنظافة في مدينة مصراتة حملة أعمال نظافة واسعة النطاق استهدفت أغلب الشوارع والميادين للحفاظ على جمالية المدينة والتخلص من الأوساخ.

شملت الحملة تقليم الأشجار على جوانب الطريق وتجميلها علاوة على ري الحدائق والمناطق الخضراء وطلاء الأرصفة والتخلص من المخلفات والنفايات ورميها في المكب المخصص لها في المدينة.

وأكد محمد الصل مدير الشركة العامة للنظافة فرع مصراتة على الحرص على تنظيف الشوارع بشكل مستمر “رغم إمكانات الشركة المحدودة التي لم تتحصل على معدات جديدة منذ سنة 2013 رغم ارتفاع عدد السكان وتهالك المعدات المستعملة حاليا” .

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