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حملة نظافة واسعة النطاق لشوارع مصراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت الشركة العامة للنظافة في مدينة مصراتة حملة أعمال نظافة واسعة النطاق استهدفت أغلب الشوارع والميادين للحفاظ على جمالية المدينة والتخلص من الأوساخ.

شملت الحملة تقليم الأشجار على جوانب الطريق وتجميلها علاوة على ري الحدائق والمناطق الخضراء وطلاء الأرصفة والتخلص من المخلفات والنفايات ورميها في المكب المخصص لها في المدينة.

وأكد محمد الصل مدير الشركة العامة للنظافة فرع مصراتة على الحرص على تنظيف الشوارع بشكل مستمر “رغم إمكانات الشركة المحدودة التي لم تتحصل على معدات جديدة منذ سنة 2013 رغم ارتفاع عدد السكان وتهالك المعدات المستعملة حاليا” .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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