موظفو مطار بني وليد: نطالب بتوفير حماية أمنية عاجلة بعد عمليات التخريب 

طالب موظفو مطار بني وليد بضرورة توفير حماية أمنية عاجلة لمبنى المطار بعد الأعمال التخريبية والسرقات المتواصلة التي طالته منذ يونيو الماضي.

وأعرب العاملون في المطار، في بيان، عن تنديدهم بما تعرض له مبنى المطار من أعمال تخريب ونهب وسرقة بسبب غياب أي جهة أمنية تضطلع بحماية وتأمين ممتلكات المطار الأمر الذي استغلته مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون وفتح المجال أمامهم لتخريب المكان ونهبه.

ونظم العاملون في المطار وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، بضرورة التدخل وتكليف جهة أمنية بمهمة حماية هذا المرفق المهم وذلك بإنشاء نقاط تأمين داخل سياج المطار.

تجدر الإشارة إلى أن “أعمال التطوير والصيانة وصلت إلى نسبة 80% داخل المطار قبل أن تقدم مجموعات مخربة على نهبه”.