رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية يعلن استقالته

أعلن رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية، أنه تقدم باسقالته من منصبه، وذلك بعد ثماني سنوات من العمل على رأس اللجنة المكلفة، متمنيًا التوفيق والنجاح لمَن سيخلفه في استكمال مهمة تنفيذ الاستحقاق المحلي.

وقال بن تاهيئة في تصريح إلى «بوابة الوسط» مساء اليوم الأحد، «لقد تقدمت بالاستقالة في شهر أبريل الماضي لحكومة الوحدة الوطنية (وزير الحكم المحلي ورئيس مجلس الوزراء)، وقد أعلنت عنها الآن بعد أن علمت بقبولها بعد ثلاثة أشهر من تقديمها».

وأوضح بن تاهية أن سبب تقديمه الاستقالة يرجع لظروفه الخاصة التي تمنعه عن الاستمرار»، معتبرًا أن ثماني سنوات من العمل على رأس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية «فترة ليست بالقصيرة»، آملًا التوفيق والنجاح لمَن سيتم تكليفه لهذه المهمة.

وكتب بن تاهية عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» قائلًا إن حصيلة ما أُنجز خلال تلك السنوات من نتائج خلال فترة عمله على رأس اللجنة «واضحة للعيان» وهي متمثلة في «مجالس بلدية منتخبة وعاملة على الأرض كخطوة أولى في بناء الإدارة المحلية».

وأشاد بن تاهيئة بالعاملين باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية واللجان الفرعية التابعة لها، والأفراد والمؤسسات المكملة لعمل اللجنة، الذين عملوا «في مواجهة مخاطر حقيقية وصعوبات متعددة من العمل في ظل الحروب والنزاعات ونزوح البعض الذين لم يتقاعسوا عن أداء الواجب».

وأضاف بن تاهية أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عملت وسط «صعوبات لوجستية ناجمة عن انقطاعات الكهرباء وإغلاق طرق ونقص في الوقود وغياب ميزانية وشح سيولة وعراقيل مالية وإدارية وقانونية وانقسام سياسي ومؤسسي، إضافة إلى مخاطر العمل في ظل جائحة كورونا».

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