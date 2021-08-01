“النهر الصناعي” إغلاق 32 مجمعا للمياه مخالف للتوصيلات بناء على توجيهات النائب العام

قال جهاز النهر الصناعي، إنه بناء على تعليمات النائب العام بمنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز نهر الصناعي، انطلقت دوريات فرع انفاذ القانون طرابلس بالادارة العامة للعمليات الامنية رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي صباح اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021م في جولة موسعة لضبط الاعتداءات ومنع التجاوزات الغير قانونية على أنابيب نقل المياه الممتدة من منطقة الهيرة إلى مدينة بني وليد.

وبحسب إيجاز صحفي للجهاز، تم إقفال عدد 32 مجمع مياه مخالف عن طريق التوصيلات العشوائية من قبل بعض المخالفين والتي كانت تستخدم في الري والزراعة بطريق غير قانونية الأمر الذي تسبب في ضعف تدفق المياه للعاصمة طرابلس وبعض المدن والمناطق الأخرى، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.