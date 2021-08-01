عمر الترهوني: حصلنا على موافقة وزارة الصحة الإيطالية لدخول اللاعبين المصابين بالملاريا

أكد السفير الليبي في إيطاليا عمر الترهوني، أنه تم الحصول على موافقة وزارة الصحة الإيطالية لدخول اللاعبين المصابين بالملاريا.

وأضاف “الترهوني”، في تصريح صحفي، أنه “سنضطر للانتظار إلى يوم الإثنين لدفع مستحقات المستشفى للحصول على التأشيرات وإذن هبوط طائرات الإسعاف”.

وأوضح أن السلطات الإيطالية تفرض على السفارة الليبية دفع القيمة العلاجية للمستشفى بالكامل قبل منح التأشيرة وإذن الهبوط”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة تقدمت لأسرة اللاعب أيمن النقريش بأحر التعازي، بناءً على التعليمات العاجلة والمباشرة من الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بشأن متابعة حالة اللاعبين بالمنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة، بعد إصابتهم بالملاريا عُقب مشاركتهم في البطولة الأفريقية والتي أقيمت في دولة نيجيريا.

قامت إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة بعد التواصل من قبل أهل اللاعب الصادق إبراهيم الصادق يوم الخميس الموافق 29 يوليو 2021م؛ باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لعلاج اللاعب من خلال التواصل المباشر والعاجل مع رئيس المكتب الصحي في دولة تركيا، والذي بدوره استكمل كافة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل وسريع، وفور وصول طائرة الإسعاف إلى مطار إسطنبولال الدولي، تم نقل الحالة مباشرةً إلى إحدى المستشفيات الموجودة في الساحة التركية، وادخاله غرفة العناية الخاصة لتلقي الخدمات الطبية.

وفي سياق متصل، تم التنسيق المباشر بين مجلس الوزراء والسفارة لإتخاذ كافة الإجراءات بشأن علاج باقي اللاعبين في إيطاليا، وفي انتظار إتمام إجراءات التأشيرة وأخذ إذن هبوط الطائرات على الأراضي الإيطالية.