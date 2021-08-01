“المواصلات” تختار شركة تركية لتنفيذ صالة مطار طرابلس

ناقش وزير المواصلات العرض المقدم من شركة البيرق التركية بإنشاء محطة للركاب بمطار طرابلس الدولي، خلال اجتماع موسع داخل مقر الوزارة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المطارات والنقل البحري ورئيس مصلحة المطارات ورئيس تنفيذ مشروعات المواصلات وأعضاء من اللجنة المشكلة لمتابعة اعمال وأشغال المطار.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تعلن عنها الوزارة إنشاء مشروع صالة للركاب بالمطار فقد قامت في وقت سابق مصلحة المطارات بوضع حجر أساس لمشروع صالات ركاب محلية ودولية ستنفذه شركة ايناسا على أن تكون مساحة الصالة المحلية 9 آلاف متر مربع بينما الصالة الدولية 22 ألف متر مربع بتكلفة 79 مليون يورو إلا أن مصلحة المطارات ما زالت تتعاقد على إنشاء الصالات دون أي توضيح حول العقود السابقة ومصيرها.

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