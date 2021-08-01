المشري يبحث مقترحات لجنة إعداد القوانين الانتخابية

ترأس خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة “-الأحد- اجتماعاً مع أعضاء لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية المشكّلة من المجلس، التي باشرت عملها في وضع قواعد إصدار مقترحات القوانين الخاصة بالانتخابات.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس أنه من المتوقع أن تنجز اللجنة مقترح قوانين الانتخابات خلال العشرة أيام المقبلة، ليتم التواصل من بعد مع كل الجهات ذات العلاقة تمهيدا لعرضها على مجلس الدولة ومن ثم إحالتها لمجلس النواب لإصدار القوانين بعد التوافق عليها.

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