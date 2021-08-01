“مازن” يبحث مع رئيس “أمن المرافق والمنشآت” حماية شحنات العملة

اطلع وزير الداخلية لواء “خالد مازن” في مكتبه -الأحد- مع رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت عميد “منير بالأعمى” على سير العمل بالمصلحة واستعراض اخر المستجدات حول المهام التي قامت بها في حماية وتأمين شحنات العملة وايصالها لمختلف المدن والمناطق.

وناقش المسؤولان مهام المصلحة في حماية وحراسة المرافق والمنشآت في كافة ربوع ليبيا والمشاكل والعراقيل التي تعترض سير العمل وايجاد الحلول لها لإنجاح العمل والارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ كافة المهام وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

كما تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات حول توقيع عقد حراسة وتأمين الشركة المنفذة لمحطتي كهرباء غرب طرابلس ومصراته الذي سيقام يوم الاثنين.

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