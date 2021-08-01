قبل افتتاحه بأيام.. مجهولون يدمرون محتويات مطار بني وليد في ليبيا

طالب موظفو مطار بني وليد بضرورة توفير حماية أمنية عاجلة لمبنى المطار بعد الأعمال التخريبية والسرقات المتواصلة التي طالته منذ يونيو الماضي.

وأعرب العاملون في المطار، في بيان، عن “تنديدهم بما تعرض له مبنى المطار من أعمال تخريب ونهب وسرقة بسبب غياب أي جهة أمنية تضطلع بحماية وتأمين ممتلكات المطار الأمر الذي استغلته مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون وفتح المجال أمامهم لتخريب المكان ونهبه”.

ونظم العاملون في “المطار وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، بضرورة التدخل وتكليف جهة أمنية بمهمة حماية هذا المرفق المهم وذلك بإنشاء نقاط تأمين داخل سياج المطار”.

تجدر الإشارة إلى أن “أعمال التطوير والصيانة وصلت إلى نسبة 80% داخل المطار قبل أن تقدم مجموعات مخربة على نهبه”.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

تعرض مطار بني وليد المدني في ليبيا إلى اعتداء مسلح من قبل مجهولين، وتم تدمير تجهيزات إعادة افتتاح المطار المتوقف منذ عام 2011.

وأكد مدير مطار بني وليد المدني رمضان أحمد الصغير إن المطار تعرض لهجوم من مجموعة مجهولة نهبت الأجهزة الموجودة ودمرت الأثاث والأبواب والألواح الزجاجية.

الصغير، وفي تصريح لموقع العين الإخبارية، أوضح أن المطار كان تحت الجاهزية التامة ويستعد لإعادة افتتاحه خلال الأيام القادمة.

وندد نيابة عن إدارة المطار بهذا الفعل الإجرامي، ودعا الأجهزة الأمنية للقيام بمسؤولياتها وضبط الجناة.

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