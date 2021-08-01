البعثة الأممية: نشيد بدور وزارة الداخلية في إعادة فتح الطريق الساحلي

أشاد الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزيدون زينينغا، بدور وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في إعادة فتح الطريق الساحلي، معربًا عن دعم البعثة المستمر للنهوض بأولويات الوزارة.

البعثة الأممية، وفي تغريدة نشرتها البعثة عبر صفحتها على فيسبوك، قالت: أن “زينينغا التقى وزير الداخلية العميد خالد مازن، اليوم الأحد، وناقش معه أولويات الوزارة والتقدم المحرز بشأنها، بما في ذلك تأمين الانتخابات وإعادة تأهيل أجهزة ومباني الشرطة وتشكيل قوات الشرطة المشتركة لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضافت، أن “خالد مازن أعرب خلال اللقاء عن قلقه من استمرار التحديات في التعامل مع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة، وسلط الضوء على المعوقات التي تواجه الوزارة بسبب عدم وجود ميزانية وطنية”.

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