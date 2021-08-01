ليبيا الان

الغرياني: البعثة الأممية غير محايدة وهي من يشعل الصراع في البلاد

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم  الصادق الغرياني، المعزول بقرار من مجلس النواب، البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مؤكدا أنها أحد أدوات الحرب في ليبيا.

وقال الغرياني في مقطع بثته صفحته الرسمية على تويتر، ورصدته “الساعة 24” ، إن البعثة الأممية غير محايدة وهي من يشعل الصراع في البلاد .

وانتقد مفتى الدم، عقد اجتماعات بين مجلس النواب ومفوضية الانتخابات في روما، متسائلا لماذا الاجتماع في روما .

وتناسي الغرياني حرب الميليشيات في طرابلس قائلا “أليست طرابلس آمنة وباعتراف أهل المنطقة الشرقية ؟.

وحرض ميليشيات بركان الغضب على الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه يجب التصدى لأي انتخابات ستأتى بالمشير خليفة حفتر رئيسا للبلاد، واصفا إياها بأنها ستكون مزورة .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كل كلب من كلاب أردوغان يريد أن يتقرب لتركيا يآتي وينبح علي حفتر او علي الجيش الليبي فقافلة الجيش تسير نحو الهدف الذي رسمه لها المشير حفتر وأما كلاب أردوغان فغير زايد عليهم تصديع رؤس القراء بهتريا وهراء

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