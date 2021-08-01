الشركسي: أعضاء الملتقى الموالين للحكومة يعملون لإفشال لجنة التوافقات

أوضح عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، أن ملتقى الحوار السياسي هو المنوط به قيادة الدفة للوصول للقاعدة الدستورية لأن الخلاف بين مجلسي الدولة والنواب لن يقودهما إلى أي توافق على القاعدة، كما فعلا في مسألة المناصب السيادية

الشركسي، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “الأمل الآن مَعقودٌ على الملتقى، ولذلك نحاول الحدّ من عرقلة المعرقلين داخله، خصوصا أنصار الحكومة منهم، وثمة أعضاء موالون للحكومة بلجنة التوافقات يدّعون أمام الناس أنهم يسعون للتوافق في حين أنهم يعملون لإفشال اللجنة من الداخل، وهو ما حذرنا البعثة منه منذ البداية”.

وتابع: “لدى الملتقى خطة واضحة إذا فشل في التوافق على مقترح للقاعدة، وهي الرجوع إلى مقترح اللجنة القانونية والتصويت على النقاط الخلافية فيه، وذلك خلال جلسة سيعقدها قبل 20 أغسطس، ولا يمكن أن يُعَدّ المعرقلون المستفيدون من استمرار الوضع الراهن مُصلحين، ويجب مواجهتهم لضمان استقرار البلاد”.

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