التكبالي: عناصر داعش تتجول بحرية في صبراتة والزاوية ويمتهنون الحرابة والخطف ‏والسطو

أفاد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، بأن عناصر تابعة ‏لتنظيم ‏‏”داعش” الإرهابي، تتواجد وتتجول بحرية في منطقة ‏الخطاطبة في صبراتة والزاوية، لافتًا إلى أنهم ‏يتجولون ليلا بسيارتهم ‏التابعة للتنظيم الإرهابي بأعلامهم السوداء.‏

التكبالي، وفي تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‏‏”فيس ‏بوك”، أوضح أن تلك العناصر تستعمل في الصباح سيارات ‏مصفحة ‏بها بنادق كلاشنكوف ومسدسات، وقد يحملون حتى ‏رشاشات بعيدة ‏المدى.‏

وأشار إلى أن تلك العناصر لهم عملاء يحمونهم ويزودونهم ‏باحتياجاتهم، ‏وبالمعلومات في كل المدن الغربية الساحلية، ‏ويمتهنون الحرابة والخطف ‏والسطو، والتهريب، ومهاجمة سيارات ‏الشرطة المنعزلة‎.‎

وأكد أنه منذ شهرين كانت عناصر تابعة لأنصار الشريعة تدرب الدواعش الجدد ‏من ‏تونس في مقر الغرفة، التي تركتها قوات عملية الكرامة في ‏الدحمان بعد ‏القصف التركي.‏

وأوضح أنه بعدما انفضح أمرهم انتقلوا إلى خارج المدينة‏، ‏مضيفًا أنهم اتخذوا مقرًا رسميًا بجنزور، ويتواجدون فيه بكل حرية ‏وتوفر لهم ‏الحماية الرئيسية ميليشيات الزاوية.‏

وأتم بقوله: “يبلغ عدد المتدربين التوانسة حوالى ‏‏90 فردًا يتنقلون ‏معهم ويقيمون في بيوتهم”‎، مشيرًا إلى أنه تم تركيب آلات تصوير في ‏أعمدة الإضاءة ‏بالمنطقة التي يقطنون بها.‏

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