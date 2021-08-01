حملة أمنية موسعة لضبط الاعتداءات على أنابيب نقل مياه النهر الصناعي

انطلقت اليوم الأحد دوريات فرع إنفاذ القانون طرابلس وجهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي في حملة موسعة لضبط الاعتداءات ومنع التجاوزات الغير قانونية على أنابيب نقل المياه وازالة الوصلات الغير شرعية الواقعة على الخط الناقل ترهونة بوزيان والهيرة وصولا إلى مدينة بني وليد.

وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية على الصفحة الرسيمة بـ«الفيسبوك» جرى خلال الجولة «إقفال عدد «32» مجمع مياه مخالف عن طريق التوصيلات العشوائية من قبل بعض المخالفين والتي كانت تستخدم في الري والزراعة بطريق غير قانونية الأمر الذي تسبب في ضعف تدفق المياه للعاصمة طرابلس وبعض المدن والمناطق الأخرى».

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وحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية فقد تم خلال الجولة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

من جهته طالب جهاز إدارة وتشغيل النهر الصناعي، اليوم، مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية بتحمل مسؤولياتها أمام الشعب الليبي في توفير الحماية للمشروع ومرافقه المنتشرة على امتداد الأراضي الليبية، وكذلك توفير الدعم المادي للجهاز، محذرًا من توقف الإمداد المائي في حال عدم الاستجابة اللازمة وتوفير الحماية والدعم المادي للجهاز.

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