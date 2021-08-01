مجلة إيطالية: دي مايو يصل إلى ليبيا غدًا لعقد اجتماعات في طرابلس ‏وطبرق وبنغازي

كشفت صحيفة إيطالية عن أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي ‏مايو، سيصل إلى ليبيا غدًا الاثنين، وسيلتقي بعدد من قادة البلاد، ‏وسيجري اجتماعات في طرابلس وطبرق وبنغازي.‏

وأوضحت مجلة “فورميكي” الإيطالية، أن دي مايو، سيجري عدد ‏من الاجتماعات الهامة، مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد ‏الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس ‏مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.‏

وسيناقش وزير الخارجية الإيطالية في تلك الاجتماعات، متابعة ‏عملية الاستقرار الدقيقة في البلاد عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.‏

وسيلتقي دي مايو أيضا في شرق ليبيا، بالقنصل كارلو باتوري، الذي تولى ‏رئاسة القنصلية في بنغازي التي أعادت إيطاليا فتحها مؤخرًا، والذي ‏سيفتح الباب أمام إمكانية فتح مكتب دبلوماسي إيطالي آخر في ‏فزان.‏

وأكدت المجلة الإيطالية أن تلك الزيارة والأماكن العديدة التي ‏سيزورها وزير الخارجية الإيطالي في ليبيا، تظهر نية روما في دفع ‏عملية الحوار، وأن تجعل نفسها لاعبا إقليميا رئيسيا في البلاد.‏

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