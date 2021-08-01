مجلة إيطالية: دي مايو يصل إلى ليبيا غدًا لعقد اجتماعات في طرابلس ‏وطبرق وبنغازي

كشفت صحيفة إيطالية عن أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، سيصل إلى ليبيا غدًا الاثنين، وسيلتقي بعدد من قادة البلاد، وسيجري اجتماعات في طرابلس وطبرق وبنغازي.
وأوضحت مجلة “فورميكي” الإيطالية، أن دي مايو، سيجري عدد من الاجتماعات الهامة، مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.
وسيناقش وزير الخارجية الإيطالية في تلك الاجتماعات، متابعة عملية الاستقرار الدقيقة في البلاد عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.
وسيلتقي دي مايو أيضا في شرق ليبيا، بالقنصل كارلو باتوري، الذي تولى رئاسة القنصلية في بنغازي التي أعادت إيطاليا فتحها مؤخرًا، والذي سيفتح الباب أمام إمكانية فتح مكتب دبلوماسي إيطالي آخر في فزان.
وأكدت المجلة الإيطالية أن تلك الزيارة والأماكن العديدة التي سيزورها وزير الخارجية الإيطالي في ليبيا، تظهر نية روما في دفع عملية الحوار، وأن تجعل نفسها لاعبا إقليميا رئيسيا في البلاد.
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