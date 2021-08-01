متجاوزاً صلاحاياته.. مجلس المشري: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال 10 أيام

عقد رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” والقيادي في جماعة الإخوان الإرهابية المنتهية ولاتيه خالد المشري، الأحد، اجتماعاً مع لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية المشكّلة من المجلس.

وقال مكتب رئاسة المجلس، في إيجاز صحفي، إن اللجنة باشرت عملها في وضع قواعد إصدار مقترحات القوانين الخاصة بالانتخابات.

وأوضح المكتب أنه من المتوقع أن تنجز اللجنة مقترح قوانين الانتخابات خلال العشرة أيام القادمة، وسيتم التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة تمهيدا لعرضها على مجلس الدولة ومن ثم إحالتها لمجلس النواب لإصدار القوانين بعد التوافق عليها.

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