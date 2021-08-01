ليبيا الان

متجاوزاً صلاحاياته.. مجلس المشري: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال 10 أيام

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقد رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” والقيادي في جماعة الإخوان الإرهابية المنتهية ولاتيه خالد المشري، الأحد، اجتماعاً مع لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية المشكّلة من المجلس.

وقال مكتب رئاسة المجلس، في إيجاز صحفي، إن اللجنة باشرت عملها في وضع قواعد إصدار مقترحات القوانين الخاصة بالانتخابات.

وأوضح المكتب أنه من المتوقع أن تنجز اللجنة مقترح قوانين الانتخابات خلال العشرة أيام القادمة، وسيتم التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة تمهيدا لعرضها على مجلس الدولة ومن ثم إحالتها لمجلس النواب لإصدار القوانين بعد التوافق عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك