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وزارة المواصلات تبحث استكمال إنشاء محطة الركاب بمطار طرابلس الدولي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقد وزير المواصلات محمد الشهوبي، الأحد، اجتماعاً موسعاً، بديوان الوزارة، بوكيل الوزارة لشؤون الديوان والنقل البحري وسام الادريسي ووكيل الوزارة لشؤون الموانئ والنقل الجوي خالد السويسي و رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال ومساعده محمد فساطوي ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش و مندوب عن شركة البيرق التركية و أعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة اعمال و اشغال مطار طرابلس الدولي.
وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، فإن الإجتماع ناقش شركة البيرق التركية في عرضها الخاص بتنفيذ الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء محطة الركاب بمطار طرابلس الدولي .

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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