وزارة المواصلات تبحث استكمال إنشاء محطة الركاب بمطار طرابلس الدولي

عقد وزير المواصلات محمد الشهوبي، الأحد، اجتماعاً موسعاً، بديوان الوزارة، بوكيل الوزارة لشؤون الديوان والنقل البحري وسام الادريسي ووكيل الوزارة لشؤون الموانئ والنقل الجوي خالد السويسي و رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال ومساعده محمد فساطوي ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش و مندوب عن شركة البيرق التركية و أعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة اعمال و اشغال مطار طرابلس الدولي.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، فإن الإجتماع ناقش شركة البيرق التركية في عرضها الخاص بتنفيذ الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء محطة الركاب بمطار طرابلس الدولي .

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