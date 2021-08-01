سياسي تونسي: حركة النهضة خططت لاغتيال الرئيس وهربّت الأسلحة عبر شُحنات أدوية قادمة من ليبيا

أكد فؤاد العجرودي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التونسي، أن “حركة النهضة الإخوانية خططت لاغتيال الرئيس قيس سعيد باستخدام صاروخ”.

وقال «العجرودي»، خلال تصريحات تليفزيونية، إن “مُحاولات اغتيال الرئيس التونسي، كانت تهدف إلى إفراغ منصب الرئاسة التونسية، ليتمكن زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي من الوصول إلى سُدة الحكم التونسي”.

وأضاف أن “حركة النهضة الإخوانية هربّت الأسلحة عبر شُحنات أدوية قادمة من ليبيا”، وأن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حاول إدخال 3 آلاف مُرتزق إلى الجنوب التونسي من خلال ليبيا”.

وأوضح المحلل السياسي، أن “قرارات الرئيس التونسي بشأن تجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، كانت لتمكين القضاء التونسي لمُواجهة التجاوزات التي تُمارسها حركة النهضة طوال عشر سنوات تحت مظلة مجلس النواب الذي يترأسه راشد الغنوشي”.