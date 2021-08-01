تأثر الاتصالات ومنظومات المصارف جراء قطع كابل الألياف غرب سرت

نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال» عن مصادر في شركة «المدار الجديد» بسرت تأكيدها حدوث قطع فى كابل الألياف البصرية غرب المدينة تسبب في تذبذب فى تغطية الاتصالات لشركتي المدار وليبيانا بسرت.

– انقطاع الاتصالات عن المنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى بسبب قطع بكابل الألياف

– أعمال سرقة وتخريب وراء انقطاع الاتصالات عن المنطقتين الشرقية والجنوبية

وأوضحت المصادر أن بعض المنظومات المصرفية بالمصارف التجارية الوحدة والصحاري والجمهورية بسرت توقف منذ الليلة الماضية نتيجة لقطع الكابل.

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