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وزير الداخلية يبحث مع رئيس «أمن المرافق والمنشآت» حماية شحنات العملة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تابع وزير الداخلية اللواء “خالد مازن” سير العمل بمصلحة أمن المرافق والمنشآت، خلال لقائه برئيس المصلحة،  واستعراض آخر المستجدات حول المهام التي قامت بها في حماية وتأمين شحنات العملة وايصالها لمختلف المدن والمناطق.

وناقش المسؤولان مهام المصلحة في حماية وحراسة المرافق والمنشآت في كافة ربوع ليبيا والمشاكل والعراقيل التي تعترض سير العمل وإيجاد الحلول لها لإنجاح العمل والارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ كافة المهام وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

وتطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات حول توقيع عقد حراسة وتأمين الشركة المنفذة لمحطتي كهرباء غرب طرابلس ومصراته الذي سيقام يوم الاثنين.

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شحنات العملة وزير الداخلية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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