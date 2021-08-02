النواب يتعهد بإنجاز قانون الميزانية والانتخابات ومنصب المخابرات

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اجتماعًا برئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، بحث خلاله، سير العمل بالديوان وعددا من القضايا الخاصة بالديوان .

وقال المتحدث الرسمي بمجلس النواب عبد الله بليحق، في تصريح سابق “فيما يتعلق بتطورات الأوضاع السياسية في البلاد لا سيما الاستعداد والتجهيز لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، فإن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد وفقاً للإعلان الدستوري المخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بشؤون البلاد، لاسيما الانتخابات المقبلة وسوف يقوم مجلس النواب بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد “.

ودعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، كافة أعضاء المجلس لحضور جلسة غداً الإثنين، والتي سوف يتم فيها التصويت والبت في بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021.م، والبند الثاني إصدار قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات البرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في كافة انحاء البلاد بالإضافة إلى الرد على المجلس الرئاسي في مسألة ترشيح رئيساً لجهاز المخابرات العامة.

ونبه رئيس مجلس النواب، على كل أعضاء المجلس بتحمل مسؤوليتهم والحضور لجلسة غداً الإثنين، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف التي تمر بها البلاد سوف يتم إنجاز هذه الاستحقاقات والوفاء بها بمن يحضر من أعضاء مجلس النواب.