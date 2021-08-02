العباني: لا سلطة تشريعية غير البرلمان ومن يدعي غير ذلك لا برهان له

قال النائب محمد العباني، عضو مجلس النواب، إن مخرجات جنيف ليست تعديلا لإتفاق الصخيرات، إتفاق الصخيرات إنقضى يوم 2017/12/16م.

العباني أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك قائلًا: “المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ليسا إمتدادا للرئاسي السابق فهما السلطة التنفيذية التي تعمل تحت إشراف وتوجيه ومراقبة البرلمان، فلا سلطة تشريعية غير البرلمان، ومن يدعي غير ذلك، فلا برهان له”.

ودعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، كافة أعضاء المجلس لحضور جلسة اليوم الإثنين، والتي سوف يتم فيها التصويت والبت في بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021.م، والبند الثاني إصدار قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات البرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في كافة انحاء البلاد بالإضافة إلى الرد على المجلس الرئاسي في مسألة ترشيح رئيساً لجهاز المخابرات العامة.

ونبه رئيس مجلس النواب، على كل أعضاء المجلس بتحمل مسؤوليتهم والحضور لجلسة اليوم الإثنين، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف التي تمر بها البلاد سوف يتم إنجاز هذه الاستحقاقات والوفاء بها بمن يحضر من أعضاء مجلس النواب.