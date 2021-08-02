«الغويل»: الانتخابات ستكون «مصيبة» لأن الأغبياء والجهلة أكثر من العقلاء

رأى حافظ الغويل، الأكاديمي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الانتخابات في بلد فاشل نتائجها ستكون «مصيبة» حتى ولو كانت «نزيهة»، وفقا لتعبيره.

وقال الغويل في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الانتخابات في بلد فاشل، نتائجها حتما ستكون سلبية ومصيبة، حتى لو كانت انتخابات نزيهة”، على حد قوله.

وأضاف “صوت كل غبي أو جاهل أو فاسد سيكون له نفس وزن صوت إنسان عاقل وشريف والبلد إللى فيها جهلة وفاسدين وسفلة أكثر بكثير مما فيها عقلاء وشرفاء. ربى يلطف بيها”، بحسب وصفه.