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«الغويل»: الانتخابات ستكون «مصيبة» لأن الأغبياء والجهلة أكثر من العقلاء

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى حافظ الغويل، الأكاديمي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الانتخابات في بلد فاشل نتائجها ستكون «مصيبة» حتى ولو كانت «نزيهة»، وفقا لتعبيره.

وقال الغويل في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الانتخابات في بلد فاشل، نتائجها حتما ستكون سلبية ومصيبة، حتى لو كانت انتخابات نزيهة”، على حد قوله.

وأضاف “صوت كل غبي أو جاهل أو فاسد سيكون له نفس وزن صوت إنسان عاقل وشريف والبلد إللى فيها جهلة وفاسدين وسفلة أكثر بكثير مما فيها عقلاء وشرفاء. ربى يلطف بيها”، بحسب وصفه.

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الانتخابات الغويل ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الا يعد هذا اعترافا بان القذافى كان على حق وهو يرفض اجراء انتخابات ديمقراطية حيث ان اصوات الغقلاء امثالك من حريم السلطان الداعمين للاحتلال تتساوى مع اصوات الغالبية من الاغبياء التى تطالب بسيادة الوطن وكرامته !!!
    صحيح اللى اهتشوا ماتوا ياغويل حفيد المغول

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  • سبحان الله فهذا الغويل مثال واضح لما اخبر به رسول الله عن رويبضة اخر الزمان حيث قال صلى الله عليه وسلم (سيأتِي على الناسِ سنواتٌ خدّاعاتٌ؛ يُصدَّقُ فيها الكاذِبُ، ويُكذَّبُ فيها الصادِقُ، ويُؤتَمَنُ فيها الخائِنُ، ويخَوَّنُ فيها الأمينُ، وينطِقُ فيها الرُّويْبِضَةُ. قِيلَ: وما الرُّويْبِضةُ؟ قال: الرجُلُ التّافِهُ يتَكلَّمُ في أمرِ العامةِ).وجاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنّ الأمانة هي أول ما يُفقد في هذه الأُمّة، ويكون تضييع الأمانة بإسناد الأُمور إلى غير أهلها، لِقول النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (إذا ضُيِّعَتِ الأمانَةُ فانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قالَ: كيفَ إضاعَتُها يا رَسولَ اللَّهِ؟ قالَ: إذا أُسْنِدَ الأمْرُ إلى غيرِ أهْلِهِ فانْتَظِرِ السَّاعَةَ)،وتُقبض من الرجل بشكلٍ تدريجيّ، ثُمّ تُقبض كلها منه.سنواتٍ خدّاعات يقلّ فيها التّثبّت، ويكثرُ فيها الظن، وينطق فيها الرويبضة. انقلاب الموازين، بحيث يُجعل المال في أيدي الحمقى اللئام، لِقول النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (لَيأتينَّ على الناسِ زمانٌ يُكذَّبُ فيه الصادقُ، ويُصدَّقُ فيه الكاذبُ، ويُخوَّنُ فيه الأمينُ، ويؤتمَنُ الخؤونُ، ويَشهَدُ المرءُ ولم يُستَشهَدْ، ويَحلِفُ وإن لم يُستَحلَفْ، ويكونُ أسعدُ الناسِ بالدنيا لُكَعَ ابنَ لُكَعٍ لا يؤمنُ باللهِ ورسولِه) فاللّكع عند العرب: هو العبد، ثُمّ أصبحت تُستعمل للذّم والحُمق.

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  • المصيبة ان هذا المختل عقلسا يعيش فى امريكا التى تتباهى بالديمقراطية والسافل والغبى هو انا ياغويل فاى مواطن ليبى بسيط يعيش على ارضا ليبيا الطاهرة اشرف منكم منكم مليون مرة

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