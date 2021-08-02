العباني : الإنتخاب أمانة وواجب ديني ووطني وأخلاقي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن مخرجات جنيف ليست تعديلًا لاتفاق الصخيرات الذي انقضى يوم 2017/12/16.

العباني أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ليسا امتدادًا للرئاسي السابق، فهما السلطة التنفيذية التي تعمل تحت إشراف وتوجيه ومراقبة البرلمان، فلا سلطة تشريعية غير البرلمان، ومن يدعي غير ذلك لا برهان له.

وتابع: “العازمون على الترشح، هم من كوكبنا، بل هم من دوائرنا الانتخابية، أكثر من ذلك فإما أن يكون المترشح قريبًا أو جارًا أو صديقًا أو أحد المعارف، فلا عذر للناخب بالجهل بالمرشح، ثق أخي الناخب أن صوتك أمانة، تأدية الأمانة إلى أهلها واجب ديني وقانوني وأخلاقي”.

ولفت إلى أن ما يجري على الساحة تسفيه لإرادة الليبيين، مضيفًا: “أشعر بالخجل وأفضل الصمت، الصمت أحيانًا أبلغ في زمن الغضب، التحرش بليبيا مستمر ونحن نتفرج ولا حول لنا ولا قوة، أين أولائك الذين قالوا إننا يا ليبيا لن نخذلك، فها هي تستصرخ أبناءها وهم في الفساد غارقين”.

المرصد – متابعات

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