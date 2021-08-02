توافق مصري جزائري على ضرورة إجراء إنتخابات ” ليبيا 24 ديسمبر ” في موعدها

ليبيا – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الإحد رمطان العمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير محند لعجوزي، السفير الجزائري.

بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي صرح بأن اللقاء تطرق إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع في ليبيا.

وأشار راضي إلى أن السيسي ولعمامرة توافق حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، وذلك من خلال تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة من حيث عقد الانتخابات في موعدها دون تأجيل خلال شهر ديسمبر القادم، وخروج كافة القوات والمرتزقة من ليبيا.

المرصد – متابعات

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